Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как будут выглядеть хэтчбеки британской марки 2021 модельного года.

Не раз приходилось слышать, что марке Porsche, мол, очень сильно повезло — дизайн самой первого спортивного автомобиля был настолько удачен, что вот уже многие десятки лет компания выпускает вариации одной и той же машины. Имеется в виду, конечно же, внешность, а не начинка.

Некоторые другие автомобили тоже получаются настолько гармоничными, что, кажется, их лучше вообще не трогать, а производить как есть в течение долгих лет, спрос обязательно будет. К их числу надо отнести, конечно же, MINI — и в классическом варианте конца 50-х, и в нынешнем, который 20 лет назад нарисовал великий дизайнер современности Фрэнк Стефенсон. Кстати, современная инкарнация Fiat 500 — тоже его работа. Впрочем, маэстро умеет не только в современном стиле переосмысливать машины прошлого, но и создавать новые. Его авторству, например, принадлежат самая первая BMW X5 1999 года, Ferrari F430 или все последние McLaren. Кстати, год назад Фрэнк разместил на YouTube фильм, где он рассказывает о том, как он занимается дизайном — 5 млн просмотров.

Но сейчас речь как раз о MINI. Классика классикой, но обновляться надо ежегодно, пусть даже и по принципу «тех же щей да погуще влей» — таковы законы рынка. На днях британская марка опубликовала информацию, как будут выглядеть трех- и пятидверные хэтчбеки 2021 модельного года. Решетка радиатора стала крупнее, габаритные огни заменены вертикальными воздухозаборниками, центральная вставка на бампере, служащая держателем номерного знака, теперь окрашена в цвет кузова. Самих цветов стало больше, плюс появились колесные диски нового дизайна. Внутри — новый мультифункциональный дисплей и новая опция — подогрев руля, раньше не было. Вот, пожалуй, главное. Остальное — мелочи.

Уверен, что, познакомившись с обновлениями, миллионы поклонников марки вздохнули с облегчением. Потому что лучшее, как известно, враг хорошего.