Казахстан продолжит консультации с Россией относительно ракетных полигонов

В Министерстве иностранных дел Казахстана “Ъ” прокомментировали вопрос о том, как на сотрудничестве Нур-Султана и Москвы в сфере использования ракетных полигонов скажется вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Казахстан стал единственной страной постсоветского пространства, присоединившейся к этому соглашению.

«Весь комплекс вопросов, связанных с использованием испытательных полигонов, в настоящее время и в обозримой перспективе будет рассматриваться в рамках двусторонних консультаций профильных ведомств на плановой основе с учетом соблюдения национального законодательства и международных обязательств»,— сказали “Ъ” в МИД Казахстана.

Москву и Нур-Султан связывают договоренности об использовании Россией полигона Сары-Шаган для испытания баллистических ракет. Как уже писал “Ъ”, некоторые эксперты не исключают, что в перспективе такое сотрудничество может быть расценено наиболее радикально настроенными странами—членами ДЗЯО как противоречащее условиям нового договора. Дело в том, что в договоре содержится запрет на оказание содействия кому-либо в осуществлении деятельности, запрещенной для его членов. А значит, предоставление Казахстаном своего полигона может быть гипотетически расценено как содействие России в развитии ее ракетно-ядерной программы. Из ответа МИД Казахстана “Ъ” можно сделать вывод, что если такие вопросы и возникнут, Нур-Султан будет решать их совместно с Москвой.

В министерстве напомнили, что решение о присоединении к ДЗЯО было принято «на высшем уровне с учетом последовательной позиции Казахстана по вопросам ядерного разоружения и в соответствии со стратегической инициативой первого президента Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева о достижении к 2045 году мира, свободного от ядерного оружия». «Нашим следующим практическим шагом будет направление, согласно ст. 2 ДЗЯО, не позднее чем через 30 дней после его вступления в силу, соответствующего заявления на имя генерального секретаря ООН об отсутствии в собственности, во владении, под контролем или на своей территории ядерного оружия или ядерных взрывных устройств»,— сообщили в ведомстве.

Подробнее о ДЗЯО читайте в публикации “Ъ” «Безъядерная мина».

Александр Константинов, Нур-Султан; Елена Черненко