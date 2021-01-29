Commerzbank сокращает 10 тыс. сотрудников и закрывает половину отделений

Второй по размеру немецкий банк, Commerzbank, объявил в четверг, 28 января, о масштабной реструктуризации. К 2024 году планируется сократить 10 тыс. сотрудников, то есть более 20% от нынешнего штата, а также закрыть почти половину отделений, сократив их количество с 800 до 450.

Наиболее значительные сокращения запланированы в Германии, где банк сократит примерно треть сотрудников. Банк рассчитывает, что все эти меры помогут снизить издержки на €1,4 млрд к 2024 году.

План реструктуризации представил генеральный директор Commerzbank Манфред Кноф, занявший этот пост в сентябре. В начале февраля план реструктуризации должен рассмотреть наблюдательный совет банка, ожидается, что он одобрит его.

В прошлом году крупнейший немецкий банк Deutsche Bank также объявил о масштабных сокращениях — он уволит 18 тыс. сотрудников. По подсчетам Bloomberg, 2020 год стал рекордным по сокращениям в банковской сфере — в общей сложности более 50 крупных банков по всему миру объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест. Сокращения связаны как с распространением цифровых технологий и переходом на онлайн-банкинг, так и с замедлением экономики и снижением прибыльности, что заставляет банки искать пути снижения издержек.

О постковидной трансформации рынка труда в финансовом секторе читайте в материале “Ъ” «Банки и их работники ищут лучшей отдачи».

Яна Рождественская