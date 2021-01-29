СКР возбудил дело в отношении экс-главы минзрава Омской области

Следственные органы в Омской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, директора казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктора Бабикова и иных лиц.

Как сообщили “Ъ-Сибирь” в следственном управлении СКР по Омской области, они подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленным региональным управлением ФСБ России.

«В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следственных органов об избрании Солдатовой заочной меры пресечения в виде заключения под стражу»,— уточнили в управлении СКР. Как уточнили “Ъ-Сибирь” в СКР, Ирина Солдатова сейчас находится в Дубае, поэтому избрание меры пресечения происходит заочно.

Как сообщалось, Ирина Солдатова была уволена губернатором Омской области Александром Бурковым в начале ноября прошлого года после инцидента со скорой помощью, которая не смогла госпитализировать двух пациентов с подозрением на коронавирус и доставила их к зданию Минздрава. В ноябре управление ФСБ проводило проверку в возглавляемой господином Бабиковым дирекции здравоохранения региона.

Об увольнении главы омского минздрава из-за скандала с госпитализацией больных COVID-19 читайте в материале “Ъ” «Министра смыло второй волной».

Дарья Решетникова, Новосибирск