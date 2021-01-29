Полиция составила протокол на сотрудницу екатеринбургского штаба Навального

На сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге Викторию Райх составили протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка либо проведения митинга или шествия), сообщил в facebook адвокат Алексей Бушмаков. В данный момент девушка находится в отделе полиции №10. Напомним, госпожу Райх задержали сегодня утром около дома.

Несанкционированные шествия в поддержку Алексея Навального прошли 23 января в нескольких городах Свердловской области. В Екатеринбурге по разным данным, собралось от от трех до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности в уральской столице были задержаны 14 человек. В их числе уличный художник Тимофей Радя. Уже после завершения шествия задержали координатора регионального штаба Навального Алексея Гресько, его арестовали на 10 суток. Также были составлены протоколы на двоих несовершеннолетних по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).