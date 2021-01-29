29 января, пятница
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Toyota отзывает 82,4 тыс. внедорожников из-за проблем с омывателем стекла

Компания Toyota отзывает в России 82,4 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся внедорожников Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser 200, проданных с 31 января 2013 года по настоящее время. У этих машин выявлены проблемы с форсунками омывателя лобового стекла. «Из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию», — отметили в Росстандарте.

Для устранения проблем официальные дилеры Toyota и Lexus заменят форсунки на модернизированные. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя