Toyota отзывает 82,4 тыс. внедорожников из-за проблем с омывателем стекла

Компания Toyota отзывает в России 82,4 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся внедорожников Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser 200, проданных с 31 января 2013 года по настоящее время. У этих машин выявлены проблемы с форсунками омывателя лобового стекла. «Из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию», — отметили в Росстандарте.

Для устранения проблем официальные дилеры Toyota и Lexus заменят форсунки на модернизированные. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.