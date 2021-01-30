ЦСКА сломался на крепком баварском

Московский ЦСКА в пятницу в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги принимал «Баварию». В противостоянии с крепкой немецкой командой красно-синие, только привыкающие к игре без своего лидера Майка Джеймса, не порадовали болельщиков и уступили со счетом 66:69.

К встрече с «Баварией» ЦСКА подошел в не самом сбалансированном состоянии. Во-первых, все еще непонятно, насколько чувствительным окажется пока формально временное отчисление из команды Майка Джеймса. Во-вторых, армейцы оказались в редкой и странной ситуации, при которой именно им, хозяевам площадки, а не гостям, нужно было время на микроакклиматизацию. «Бавария» ведь в Москве с начала недели (немцы во вторник обыграли «Химки»), а армейцам пришлось перед встречей с баварцами слетать в Берлин в гости к одному из аутсайдеров Евролиги «Альбе».

Там ЦСКА победил, вытянув концовку встречи. Но поводов для беспокойства та игра оставила больше, чем оснований для оптимизма. Видно было, что схема, тщательно выстроенная главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом под Джеймса, работает со сбоями. Да, в Берлине игру на себя взял Торнике Шенгелия, показавший лучший свой результат в нынешнем турнире (20 очков). Но грузинский «большой», в отличие от Джеймса, все же не чистый «скорер» и тем более не джокер. И тут можно вспомнить матч ЦСКА против «Баварии» в первом круге. В нем Шенгелия набрал шесть очков, а Джеймс — 25.

Но Майк Джеймс с начала недели от тренировок и игр отстранен (в клубе обещали прояснить ситуацию), так что пятничная игра против «Баварии» — команды, крепкой, идущей в «регулярке» на седьмом месте, была первым реальным тестом умения армейцев приспособиться к новой реальности.

Рецепт Итудиса оказался простым — дать больше воли «большим». Тому же Шенгелии, ну и, конечно, одному из сильнейших центровых Европы Николе Милутинову. Первую четверть эти двое для ЦСКА, что называется, сделали. Особенно горяч был Милутинов, за десять минут набравший 14 очков. Причем он ведь отметился еще и трехочковым попаданием — первым с начала турнира. Да и вообще редчайшим в его карьере.

Но всего этого было мало, чтобы дать понять сопернику, кто тут главный. «Бавария» ведь нисколько не чувствовала себя отстающей, догоняющей, в чем-то уступающей хозяевам. Гости, которых вел Уэйд Болдуин, стабильно держались рядом, временами даже выскакивали вперед и ясно обозначали, что легко хозяевам точно не будет. А на большой перерыв «Бавария», сполна пользовавшаяся тем, что тот же Милутинов из-за болей в плече присел на лавку (центровой после перерыва все же вернулся на площадку), ушла в роли лидера. И тут дело не в одном очке преимущества, образовавшемся у гостей. Проблемой для ЦСКА было то, что гости уже точно знали, что им по силам опрокинуть сильнейший клуб Европы.

Чтобы развеять надежды гостей, ЦСКА требовался сокрушительный удар. Тут был бы весьма кстати классический армейский рывок в третьей четверти. Но устроить его ЦСКА долго не мог. И только под занавес десятиминутки, буквально в трех атаках, армейцы все же добились заметного, в десять очков, перевеса. Это была уже заявка на победу. Преждевременная, как оказалось.

Ведь «Бавария» усилиями все того же Болдуина, которому здорово помогал Джалин Рейнолдс, как-то буднично, без надрыва, вернулась в игру. Вообще финальную четверть для ЦСКА иначе как ужасающей не назовешь. Ведь армейцы за десять минут набрали только шесть очков против 19 у соперника. В итоге все решалось на последней минуте. И тут удача была на стороне гостей: «Бавария» победила со счетом 69:66. Мюнхенцы благодаря этому поднялись на пятое место. ЦСКА же остается вторым вслед за «Барселоной», а на пятки армейцам наступает «Милан».

Александр Петров