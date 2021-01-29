В России могут увеличить норму мощности сотовых передатчиков

НИИ медицины труда им. Н. Ф. Измерова по инициативе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы провело исследование влияния на живые организмы, в том числе 5G. Специалисты ДИТ считают действующие нормы по излучению, разработанные в 80-х, устаревшими и предлагают их пересмотреть, пишут «Ведомости».

Ученые подвергали лабораторных крыс воздействию электромагнитного излучения в 250 мкВт/кв. см и 500 мкВт/кв. см. Значительных изменений в состоянии животных при воздействии излучения в 250 мкВт/кв. см не наблюдалось. После четырехмесячного воздействия электромагнитным полем 500 мкВт/кв. см у животных «наблюдалась тенденция к увеличению набора массы тела».

По нормам СанПиН, сейчас норматив излучения базовых станций в основных полосах сотовой связи составляет 10 мкВт/кв. см. Исследование показало, что безопасным для человека можно считать излучение мощностью 20–25 мкВт/кв. см. При этом в жилых помещениях его стоит оставить в пределах 10 мкВт/кв. см, но на улице можно поднять до 40 мкВт/кв. см.

В ДИТ сообщили, что представят результаты исследований в Минздрав и Роспотребнадзор. Там могут принять решение об изменении СанПиНов по электромагнитному излучению.

«Пересмотр санитарных норм в пределах безопасных значений снизит административный барьер для операторов связи, что упростит процесс строительства сетей связи пятого поколения. Появление 5G существенно повысит качество жизни москвичей и будет способствовать развитию цифровой экономики в целом»,— рассказали газете в департаменте. В то же время в Роспотребнадзоре заявили, что отчет по итогам исследования еще не получен и обсуждать изменения преждевременно.