Норвежский суверенный фонд продал все нефтегазовые активы

Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM) — крупнейший суверенный фонд в мире — продал все свои активы, связанные с нефтью и газом. Об этом в четверг, 28 января, заявил заместитель генерального директора фонда Тронд Гранде во время презентации годовых результатов NBIM. По словам господина Гранде, это решение было принято после того, как в течение прошлого года стоимость нефтегазовых активов снизилась на $10 млрд. NBIM и ранее говорил о намерении уходить от нефтегазовых активов, которые несколько десятилетий назад стали основой фонда.

В целом же результаты фонда за прошлый год оказались одними из лучших за два десятилетия. Доходность NBIM в 2020 году составила 12,1% — фонд заработал около $123 млрд. Хорошие результаты фонда связаны не в последнюю очередь с его инвестициями в технологические компании, акции которых сильно выросли за 2020 год.

Яна Рождественская