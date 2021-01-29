Технологические компании пересчитали по темпам роста

Российская венчурная компания (РВК) подвела итоги рейтинга «ТехУспех» за 2020 год. В обновленном рейтинге заметно выросла доля компаний из регионов — они сформировали половину рейтинга, а также компаний, чья продукция поставляется на экспорт. Больше всего быстрорастущих технологических компаний, как и год назад, в ИТ, за ними следуют производители электроники и промышленного оборудования.

РВК определила победителей рейтинга высокотехнологичных быстрорастущих компаний «ТехУспех-2020» (он формируется с 2012 года, а с 2016 года по результатам рейтинга проводится отбор для участия в проекте «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» Минэкономики). Всего, по данным РВК, в рейтинг вошло 107 компаний из 24 регионов, отбор прошли частные высокотехнологичные компании не моложе четырех лет, демонстрирующие среднегодовой темп роста выручки от 10% и выше за последние пять лет, и с объемом выручки за прошлый год от 100 млн до 30 млрд руб.

Основной рейтинг формируется в трех категориях:

крупные компании с выручкой от 2 млрд до 30 млрд руб.;

средние — с выручкой от 800 млн до 2 млрд руб.;

малые — с выручкой до 800 млн руб.

Главной сферой деятельности для участников рейтинга, как и год назад, стал сектор ИТ (30% компаний). Так же, как и в 2019 году, за ними следуют производители электроники (28%), промышленного оборудования (18%) и компании, занимающиеся инжинирингом (18%). Объем затрат на технологические инновации, включая НИОКР, у участников рейтинга в среднем составляет 27% от общей выручки бизнеса, при этом малые компании демонстрируют существенное ускорение темпов роста: если по итогам 2019 года их выручка в среднем ежегодно увеличивалась на треть, то в этом году — на 70%. Крупные и средние компании также увеличили темпы роста выручки в среднем на 17%. По сравнению с прошлым годом на 46% увеличилось число компаний, поставляющих продукцию на экспорт (сейчас 75% от общего числа). Выросла и доля компаний из регионов (50% против 40% в прошлом году).

Среди крупных компаний победителями рейтинга стали T8 (телекоммуникационное оборудование для оптических сетей связи), нанотехнологический центр ULNANOTECH (из Ульяновской области), Центр речевых технологий (технологии синтеза и распознавания речи), нижегородский НПП «Прима» (аппаратура радиосвязи) и «Радио и микроэлектроника» (радиоэлектронные приборы и системы) из Новосибирской области.

Среди средних компаний — «Форсайт» (решения в области бизнес-аналитики), группа компаний Angara (решения в сфере информационной безопасности), Центр морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова (морские исследования для нефтегазового комплекса), пермский Fort Telecom (решения в области М2М-технологий), НПП «Тепловодохран» (приборы и ПО для автоматизированного учета энергоресурсов) из Рязанской области.

Среди малых компаний — «Акронис Инфозащита» (решения для киберзащиты), UserGate (технологии безопасного доступа в интернет) из Новосибирской области, Ботлихский радиозавод (радиоэлектронная продукция) из Дагестана, «Оптиковолоконные системы» (производство оптического волокна) из Мордовии и московский «СерчИнформ» (средства информационной безопасности).

Татьяна Едовина