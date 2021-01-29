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Прием детей в первые классы тюменских школ начнется 1 апреля

Прием заявлений о зачислении детей в первые классы в школах Тюменской области начнется 1 апреля, сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на замгубернатора Тюменской области, директора регионального департамента образования Алексея Райдера.

Так, с 1 апреля по 30 июня школы принимают заявления о приеме в первый класс детей, проживающих на закрепленных к ним территориях. После этого в течение трех дней директора школ формируют приказы о зачислении. Заявления о приеме на обучение не по месту жительства будут приниматься с 6 июля по 5 сентября.

Заявления о приеме в первый класс можно подать через портал госуслуг, электронным письмом в адрес школы либо лично обратившись в общеобразовательную организацию.

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