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В Геленджике под контролем судебных приставов расселили аварийный дом

После вмешательства судебных приставов в Геленджике расселили двухэтажный ветхий жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.  

Объект расположен в самом центре туристической зоны Геленджика и в ста метрах от здания мэрии - на улице Островского. Дом признали аварийным. Геленджикский городской суд по иску прокуратуры обязал администрацию курорта расселить жильцов.

В ходе проведения исполнительных действий судебными приставами реализован комплекс мер принудительного исполнения, в том числе взыскание исполнительского сбора и привлечение должника к административной ответственности. В настоящий момент жильцы расселены, исполнительное производство окончено.

Наталья Решетняк


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