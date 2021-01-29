В Геленджике под контролем судебных приставов расселили аварийный дом

После вмешательства судебных приставов в Геленджике расселили двухэтажный ветхий жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Объект расположен в самом центре туристической зоны Геленджика и в ста метрах от здания мэрии - на улице Островского. Дом признали аварийным. Геленджикский городской суд по иску прокуратуры обязал администрацию курорта расселить жильцов.

В ходе проведения исполнительных действий судебными приставами реализован комплекс мер принудительного исполнения, в том числе взыскание исполнительского сбора и привлечение должника к административной ответственности. В настоящий момент жильцы расселены, исполнительное производство окончено.

Наталья Решетняк