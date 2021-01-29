Генсек ООН назвал 2020 годом смерти, катастроф и отчаяния

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что из-за пандемии коронавируса умерли 2 млн человек, 500 млн человек потеряли работу, а стихийные бедствия обошлись человечеству в $210 млрд. Он назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния.

«2020-й год стал глобальным annus horribilis (ужасный год — лат.) — годом смерти, катастроф и отчаяния. Пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Мы потеряли 2 млн жизней, в том числе дорогих членов нашей семьи ООН. Число человеческих жертв продолжает расти»,— сказал господин Гутерреш, выступая перед Генассамблеей ООН (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что также продолжают увеличиваться экономические потери и неравенство, усиливается голод. По его словам, уже потеряны 500 млн рабочих мест, «крайняя бедность вернулась к уровню, невиданному в течение поколения». Господин Гутерреш заявил, что стихийные бедствия 2020 года нанесли ущерб на $210 млрд и принесли неисчислимые человеческие потери. Он надеется, что в 2021 году удастся «перейти от смерти к выздоровлению, от катастрофы к реконструкции, от отчаяния к надежде».

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По данным ООН, мировая экономика в 2020 году сократилась на 4,3%. Кризис, вызванный вирусом, назван сильнейшим за последние 90 лет. По оценке ООН, пандемия сильнее всего ударила по развитым странам, так как многие из них приняли строгие карантинные меры в начале пандемии.