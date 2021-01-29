Госдолг регионов России вырос на 18%

Госдолг российских регионов в 2020 году вырос на 383 млрд руб. (18%) и достиг 2,5 трлн руб., сообщил первый заместитель министра финансов Леонид Горнин. По его словам, долговая нагрузка регионов остается на безопасном уровне, он примерно соответствует уровню конца 2012 года.

«По итогам 2020 года государственный долг субъектов РФ увеличился на 383 млрд руб., или на 18%, и достиг 2496 млрд руб. Размер долга муниципальных образований практически не изменился, поскольку основное бремя антикризисных мероприятий регионы взяли на себя»,— написал господин Горин в статье для «Российской газеты».

По его словам, более половины прироста долга регионов (56%) пришлось на «практически бесплатные» бюджетные кредиты из федерального бюджета, при этом задолженность перед кредитными организациями сократилась на 5,6 млрд руб.

Господин Горин отметил, что показатель долговой нагрузки (соотношение общего размера госдолга и объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов) на 1 января 2021 года составил 27,3%, что ниже максимальных значений, зафиксированных после кризиса 2014 года (36,5%). «Таким образом, долговая нагрузка регионов остается на безопасном уровне, который примерно соответствует уровню конца 2012 года»,— написал он.

По его данным, бюджеты регионов по итогам 2020 года исполнены с дефицитом в 677 млрд руб. Их них 560 млрд руб. (83%) пришлось на 16 регионов с высокой долей ТЭК в структуре доходов, а также на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье. Леонид Горнин сообщил, что 56% дефицита профинансировано за счет остатков на счетах регионов, а 32% — за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика все еще подтверждена нестабильности из-за последствий пандемии. Он призвал оперативно принимать решения, которые позволят улучшить ситуацию.