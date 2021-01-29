Из свежей почты

Влада Плешкова, 8 лет, поражение центральной нервной системы, требуется курсовое лечение. 166 421 руб.

Внимание! Цена лечения 197 421 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 31 тыс. руб.

Влада родилась в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у нее поражение центральной нервной системы. Я не сдавалась, водила дочку на ЛФК, массаж, физиотерапию, на занятия к логопеду. Постепенно Влада начала понимать речь, в два года сделала первые шаги, но до сих пор ходит неуверенно. Мы прошли лечение в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), и результаты очень заметны: Влада уже вступает в диалог и произносит простые фразы, стала самостоятельнее и активнее. Владу взяли в первый класс, учитель занимается с ней индивидуально. Дочка дружелюбная, общительная и веселая, я горжусь ее победами. Лечение в ИМТ необходимо продолжать, и я прошу помощи! Ирина Плешкова, Алтайский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Девочке требуется продолжить лечение, улучшить мелкую моторику и походку, увеличить словарный запас, повысить концентрацию внимания».

Айиша Алиева, 10 лет, расщелина нёба и альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 169 100 руб.

Внимание! Цена лечения 387 100 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 18 тыс. руб.

У дочки тяжелый врожденный порок: расщелина губы, нёба, альвеолярного отростка. В два месяца ей ушили губу, в полтора года закрыли расщелину нёба, но неудачно. Пришлось делать операцию повторно. Айишу почти шесть лет лечили, а результата нет. Верхняя челюсть отстает в развитии, прикус нарушен. Откусывать и жевать твердую пищу дочка не может, зубы растут криво. Айише готовы помочь в московском Центре челюстно-лицевой хирургии. Но мы не можем оплатить счет клиники. Помогите нам! Диана Алиева, Дагестан

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мы проведем Айише ортодонтическое лечение, которое поможет подготовить ее к операции — костной пластике альвеолярного отростка».

Маша Зюзько, 12 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуется система непрерывного мониторинга уровня глюкозы. 133 748 руб.

Внимание! Цена системы 162 748 руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 29 тыс. руб.

Заболела дочка почти три года назад. Резко похудела, побледнела, стала пить много воды. Анализ крови показал, что уровень сахара у Маши в пять раз выше нормы! Ее срочно госпитализировали, стали вводить инсулин. Но после выписки у дочки начались перепады уровня сахара. Приходится измерять его до 15 раз в день, от частых проколов подушечки пальцев не успевают заживать. Облегчить жизнь Маше может система непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Но у меня нет средств на покупку дорогой системы, воспитываю дочь одна. Вся надежда на вашу помощь! Марина Зюзько, Омская область

Эндокринолог Областной детской клинической больницы Наталья Юнгман (Омск): «Девочка нуждается в непрерывном мониторинге уровня глюкозы, который позволит своевременно корректировать инсулинотерапию, снизить риск осложнений».

Саша Владимиров, 15 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 216 625 руб.

Внимание! Цена операции 345 625 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 29 тыс. руб.

В два месяца у Саши обнаружили открытое овальное окно в сердце, но лечения не потребовалось. Сын рос подвижным, болел редко, с десяти лет занимался фехтованием, ежегодно проходил медкомиссию. Летом 2020 года кардиолог услышал шумы в его сердце. На обследовании в Томском НИИ кардиологии врачи поставили диагноз «врожденный порок, дефект межпредсердной перегородки». Правые отделы сердца работают с перегрузкой. Саше грозит сердечная недостаточность. Необходима операция. Кардиохирурги рекомендуют закрыть дефект щадяще, без вскрытия грудной клетки. Но эта операция платная и дорогая, у нас в семье таких денег нет. Помогите, прошу! Елена Владимирова, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мальчику требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. Это щадящая операция, после нее Саша быстро восстановится и сможет вернуться к активной жизни».

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