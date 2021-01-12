Экс-глава Минкомсвязи Носков покинул пост управляющего «санкционной» биржи

Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков спустя четыре месяца подкидает пост управляющего Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) по собственному желанию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы биржи. Напомним, на основе СПВБ создана площадка для листинга российских компаний, попавших под санкции.

Господин Носков возглавил «санкционную» биржу в сентябре 2020 года. До этого он был главой Минкосмсвязи с мая 2018 года по январь 2020 года в правительстве Дмитрия Медведева.

О трансформации СПВБ — в материале “Ъ” «Валютная биржа меняет курс».