В Завокзальном районе Екатеринбурга планируют построить 1,95 млн кв. метров жилья

Власти Екатеринбурга планируют построить в Завокзальном районе 1,95 млн кв. метров жилых помещений для 68 тыс. человек, сообщила пресс-служба администрации города. Соответствующая информация была озвучена на рассмотрении предварительной концепции развития района, разработанной МБУ «Мастерская генерального плана».

Как следует из предварительной концепции, проект предусматривает создание на территории района 8,7 тыс. мест в школах и 3,7 тыс. мест в детсадах. Авторы концепции планируют сделать из железнодорожного вокзала многофункциональный городской центр. Помимо этого, они рассчитывают сохранить крупные предприятия, которые собираются работать на территории района.

Временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов поручил профильным службам администрации приступить к поэтапной реализации проекта, говорится в сообщении.

«Мы понимаем, что реализация этого проекта возможна при: сохранении производственных предприятий, строительстве социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, решении всех вопросов с собственниками на данной территории, проработке механизма выноса производственно-складских объектов, оказывающих негативное влияние на экологию Екатеринбурга»,— написал он в Instagram.

Михаил Мананников