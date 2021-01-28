Деньги для муки

Транш в размере 42,2 млн руб. получит Удмуртия в рамках новой меры господдержки, направленной на сохранение стабильных цен на муку и хлебобулочные изделия, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Еще 9 млн руб. будет выделено из бюджета республики. Эксперты называют меры профилактическими. Представители хлебозаводов говорят, что это позволит в какой-то степени компенсировать потери из-за пандемии коронавируса, однако пока до конца не понимают условия получения поддержки.

Порядка 51,2 млн руб. получат в виде субсидий республиканские мукомолы и хлебопеки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии. В рамках новой меры господдержки, разработанной специально для сохранения стабильных цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия, Минсельхоз России распределит между регионами 4,7 млрд руб. Удмуртия из этой суммы получит свыше 42,2 млн руб. и добавит около 9 млн руб. из собственного бюджета на условиях софинансирования. Чуть более половины из выделенных средств — 25,6 млн руб.— достанется производителям муки для возмещения затрат на закупку продовольственной пшеницы. Остальное — порядка 25,5 млн руб.— направят представителям хлебопекарной отрасли на компенсацию издержек по реализации хлеба и хлебобулочных изделий.

Старт заявочной кампании, по данным минсельхоза Удмуртии, планируется дать 1 апреля. Доведение субсидий до получателей будет осуществляться вплоть до 15 июня. С производителей будут взяты обязательства не повышать отпускные цены на хлебобулочные изделия и муку. Получателями этих субсидий, по мнению республиканского минсельхоза, могут стать ведущие предприятия хлебопекарной отрасли республики. Кроме того, по данным минпромторга Удмуртии, в республике насчитывается свыше 120 мини-пекарен. Собственное хлебопекарное производство открывают и многие ритейлеры.

По данным Удмуртстата, в 2020 году производство муки в Удмуртии составило 70,9 тыс. тонн, что на 5,4% меньше показателей 2019 года. По хлебобулочным изделиям недлительного производства показатели достигли 54,3 тыс. тонн, что на 13% меньше, чем в предыдущем году.

Объявленная поддержка своевременна и будет востребована, считает председатель комиссии госсовета Удмуртии по АПК Владимир Варламов.

«Выделенные для Удмуртии суммы не являются решающими, они носят скорее профилактический характер. И это правильно. Лучше заранее укрепить слабые места, чем потом аврально и с куда большими затратами латать прорехи. В этом году сильно выросли цены на зерно. Кроме того, Удмуртия — зона рискованного земледелия, пшеница здесь не растет, ее приходится завозить из других регионов. Субсидии помогут ослабить влияние подорожавшего сырья и логистики на итоговую стоимость хлебобулочных изделий»,— подчеркнул господин Варламов.

Он пояснил, что речь идет о регулировании цен на два вида хлеба: дарницкий и белый пшеничный, где действует негласное соглашение производителей и продавцов о лимитированной величине маржинальной накрутки.

Субсидии выделяются только на «социально значимые» хлеба простых рецептур, уточняет директор ООО «Каравай — хлебозавод №2» Сергей Бармин. «Наше предприятие, специализирующееся на выпуске данной продукции, рентабельно, но от предоставляемых денег отказываться все равно не собирается. Они помогут нам компенсировать часть убытков, понесенных из-за пандемии, повышения тарифов на энергоносители и так далее. Кроме того, мы постоянно индексируем зарплату своих работников, и это, подчеркну, не повышая цен на свою основную продукцию»,— говорит господин Бармин.

Другие возможные получатели субсидии — частные пекарни, по его словам, не могут удовлетворить массовый спрос на простые хлеба, поскольку этот вид хлебобулочных изделий не превышает 7% от их общего объема производства. Он также указал, что крупные хлебозаводы используют более дорогие технологии — на основе жидкой закваски из живых культур дрожжей, в соответствии с требованиями советского ГОСТа. Частные пекарни предпочитают гораздо более дешевые — короткие технологии выпечки из готовых сухих смесей — при сопоставимых розничных ценах на хлеб.

Пока нет четкого понимания, на каких именно условиях будет предоставляться объявленная финансовая поддержка, говорит главный бухгалтер ООО «Хлебозавод №5» Анна Иванова. «Выделяемые субсидии — хорошая возможность пополнить оборотные средства. Но пока нет ясного понимания критериев. Среди озвученных — отсутствие повышения цен на социально значимые хлеба в месяц, предшествующий отправке запроса на предоставление компенсации. Однако наши цены постоянно варьируются с учетом тех же скидок и зависят не только от категории заказчика — федеральные сети, небольшие частные предприниматели и так далее, но и от объемов самого заказа. Другое дело, если речь идет о базовых ценах, закрепленных в долгосрочных договорах с нашими клиентами, их мы всегда пунктуально соблюдаем»,— подчеркнула госпожа Иванова.

Основатель федеральной сети пекарен «Дом хлеба» Андрей Герасимов считает, что в приоритете для получения субсидий, скорее всего, будут крупные хлебозаводы. «Сомневаюсь, что частным пекарням удастся получить поддержку, но мы рассмотрим возможность подачи заявки на субсидию, как только будут ясны условия. Но надо понимать, что большинство сетей все же ориентированы на выпуск выпечки и кулинарных изделий, непосредственно хлеб занимает в выручке порядка 10–12%. При этом пекарни нередко предлагают его по ценам на уровне хлебозаводов или даже ниже»,— отметил господин Герасимов.

Владислав Артемьев, Михаил Красильников