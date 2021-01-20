«Это чистый акт доброй воли в ответ на просьбу властей»

Снижение розничных цен на сахар на 4,4% и растительное масло на 2,4%, зафиксированное Удмуртстатом, стало результатом действия соглашения о стабилизации цен на продукты питания, доложил на аппаратном совещании министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев. Свои подписи под ним уже поставили представители свыше 2 тыс. объектов торговли Удмуртии или 64,8% от их общего количества в регионе. Эксперты называют соглашение актом доброй воли, поддержанное ведущими федеральными ритейлерами. Локальные торговые сети перебоев с поставками не заметили, частные предприниматели о документе осведомлены, но не считают его справедливым.

Удмуртстат зафиксировал снижение цен на некоторые группы товаров за последнюю неделю декабря. Так, на 4,4% снизилась цена на сахарный песок цена, растительное масло подешевело на 2,4%, картофель – 3%. Их контролем занимается координационный совет, в состав которого входят представители региональных профильных министерств, прокуратуры, УФАС, общественных движений и политических партий, Удмуртстата, Удмуртспотребсоюза, торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка», сообщил на аппаратном совещании у главы Удмуртии министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

«Мы продолжаем следить за ситуацией на потребительском рынке в соответствии с Соглашением о стабилизации цен. Общий охват предприятий торговли, подписавших этот документ, составил 2235 объектов торговли или 64,8% от их общего количества в регионе»,— заявил господин Лашкарев.

Он уточнил, что соглашение о стабилизации цен на сахар и растительное масло, подписанное между минпромторгом России, минсельхозом России и хозяйствующими субъектами, а также ассоциациями и союзами производителей, предполагает фиксацию верхних пределов розничных цен на сахар до 46 руб. за кг и на подсолнечное масло до 110 руб за литр. Ограничение будет действовать с 1 января до 1 апреля 2021 года. «Министерство промышленности и торговли Удмуртии осуществляет еженедельный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Он проводится в 30 муниципальных образованиях по 67 позициям на 500 объектах торговли. Результаты отправляются в прокуратуру Удмуртии и, в случае повышения цены более чем на 30% в течение 30 дней подряд, перенаправляются в УФАС России по Удмуртии»,— уточнил господин Лашкарев.

На текущий момент, по его словам, еженедельные проверки показывают соответствие цен в федеральных сетях установленным соглашением требованиям. Вместе с тем, единичные ситуации с завышением ценников были отмечены в декабре — в магазинах, расположенных далеко территориально или с небольшими объемами продаж. Повторные проверки этих торговых точек показали, что все выявленные замечания были устранены. В целом, по мнению министра, в январе на потребительском рынке наметилась стабилизация ситуации, что также подтверждается косвенно – спадом звонков на горячие линии.

По данным Удмуртстата, с 1 по 11 января цены на сахар в республики снизились на 2,2% до 46,73 руб., на подсолнечное масло — на 0,7% до 116,58 руб., на яйцо куриное — на 3,4% до 71,47 руб за десяток. Также подешевели морковь, пшено, черный чай, капуста и некоторые другие продукты питания. Подорожали на 9,5% помидоры, на 4,1% колбаса полукопченая, на 3% огурцы и консервы для детского питания. Произошел небольшой рост цен на маргарин, яблоки, молоко и пшеничный хлеб 1 и 2 сортов.

Соглашение уже повлияло на текущую ситуацию по двум видам продукции — сахар и растительное масло — цены стабилизировалось, считает председатель комиссии госсовета Удмуртии по АПК Владимир Варламов. «Средняя цена на масло зафиксировалась на уровне 110 руб. за литр. На сахар — не выше 46 руб., все как прописано в соглашении между правительством России и торговыми сетями. Правда, имеются некоторые тонкости, суть которых в том, что данный документ подписан не по всем категория масла и сахара, а только по определенным видам этой продукции: конкретного завода, марки, ГОСТа. Поэтому в продаже по-прежнему имеются наименования масла и по 112 руб., и по 132 руб. Нынешнее соглашение отыграло цены лишь на самые востребованные из них. Мера нужная и важная»,— подчеркнул господин Варламов.

Он уточнил, что если бы наценка на социально значимые, стратегические товары производилась в рублях, а не процентах, это помогло бы дополнительно снизить цены. По его словам, механизм этот очень прост: в рублях цена реализации плюс адекватная прибыль составляют определенную величину практически на все товары. Но если наценка производится в процентах, то рублевая прибыль розничной торговли увеличивается вместе с ростом оптовой цены, в большинстве случаев намного превосходя цену реализации.

Те объекты торговли, которые уже подписали соглашение, фактически, продемонстрировали свою максимальную клиентоориентированность, считает президент общественной организации «Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства» Михаил Балясников.

«Это чистый акт доброй воли в ответ на просьбу властей, поскольку соглашение о стабилизации цен, в основном, больше касается крупных федеральных ритейлеров. Если брать региональные торговые сети, то у них итак невысокая торговая наценка. Основное влияние на формирование цены оказывают производитель и оптовик, лишь потом розница. Ранее уже были введены заградительные экспортные пошлины, теперь за границу не так выгодно продавать то же масло, это значит, на внутренний рынок выйдут дополнительные объемы, что должно помочь удержать цены на приемлемом уровне»,— заявил господин Балясников.

Он уточнил в ответ на вопрос о возможных проблемах с поставками у небольших и средних торговых сетей с закупкой масла, и сахара по регулируемым ценам, которые уже, по данным СМИ, наблюдаются в Санкт-Петербурге, что такое возможно в мегаполисах, поскольку небольшие розничные сети не могут диктовать свои условия производителю. В отличие от них федеральные ритейлеры вовсю пользуются такой возможностью и добиваются маржинальности на некоторые группы товаров в размере 50, 60, и даже 70%. Поэтому соглашение о стабилизации цен и было направлено, в основном, на них.

Все участники рынка соблюдают условия соглашения, даже если их не подписывали на бумаге, в том числе малые сети и частные предприниматели, рассказывает главный администратор экорынка «Помидор» Светлана Мерзлякова. «Мы абсолютно всех своих арендаторов, а у нас это, в основном, индивидуальные предприниматели, проинформировали об этом соглашении. Все отнеслись с пониманием, хотя заявили, что оно не совсем справедливо, поскольку продавцы сильно зависят от цены поставщиков, так как при покупке малыми партиями у них нет значительных скидок. Перебоев с поставками нет. Свою наценку торговые точки делают строго в рекомендованных государством размерах, я поднимала накладные, лично проверяла»,— подтвердила госпожа Мерзлякова.

Владислав Артемьев