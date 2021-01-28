Сотрудники ФСБ изъяли документы в компаниях холдинга «Сатурн-Р»

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели мероприятия по выемке документов в офисах холдинга «Сатурн-Р», сообщает «В курсе.ру». В частности, они изъяли документы, касающиеся финансовой деятельности ряда компаний холдинга. Владелец «Сатурн-Р» Александр Репин пояснил «Ъ-Прикамье», что о мероприятиях правоохранительных органов ему известно. Сам он на них не присутствовал, так как находился в Москве. По данным господина Репина, выемка могла производиться в интересах ФНС. «Изъять - изъяли, потом, надеюсь, скажут, зачем это было нужно, -сказа «Ъ-Прикамье» бизнесмен.

«Я сам точно никакой копейки не «прицарапал». У наших предприятий годовой оборот 50 млрд руб. в год, быть могло всякое. Но, надеюсь, все наши сотрудники работали хорошо» - добавил он.