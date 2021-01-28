Исполнительный директор волейбольного клуба «Нова» предстанет перед судом

В Новокуйбышевске завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора фонда развития волейбольного клуба «Нова», обвиняемого по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2019 году топ-менеджер спортивной организации не выплатил заработную плату восьми сотрудникам клуба на общую сумму более 5,4 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в мировой суд для рассмотрения по существу. Как уточнили представители СУ СК РФ по Самарской области, «целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного гражданам ущерба в виде возвращения денежных средств».

В январе 2019 года на должность исполнительного директора клуба был назначен Евгений Петропавлов. Ранее этот пост занимал Станислав Трофименко. В сезоне 2018/2019 сообщалось о скандале, связанном с массовой невыплатой зарплаты волейболистам. «Нова» тогда выступала в Суперлиге. Игроки в «Твиттере» написали открытое письмо губернатору Самарской области с просьбой разобраться в ситуации.