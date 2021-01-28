Президент Киргизии вступил в борьбу с коррупцией

В Бишкеке состоялась инаугурация Садыра Жапарова — президента, который менее чем за полгода прошел путь от заключенного до главы государства. Вызволенный своими сторонниками из тюрьмы, он одержал триумфальную победу на выборах, оставив далеко позади других кандидатов. Придя к власти под лозунгом борьбы с коррупцией, Садыр Жапаров сразу же взялся за дело: еще до инаугурации в стране прошли громкие аресты бывших чиновников и силовиков, обвиняемых в коррупции и одновременно являющихся политическими противниками нового президента.

Инаугурация седьмого президента Киргизии прошла в будничной обстановке — без громких речей и продолжительных аплодисментов. На нее были приглашены почти все кандидаты в президенты, участвовавшие в январских выборах, а также два экс-президента — Роза Отунбаева, руководившая страной в 2010–2011 годах, и Сооронбай Жээнбеков, который ушел в отставку в ходе осенних протестов.

В коротком выступлении после принесения присяги новый президент Садыр Жапаров обозначил свои приоритеты во внутренней и внешней политике. «Киргизия стала известна тем, что за последние 15 лет в стране происходят народные волнения, которые приводят к смене власти. Наши враги радуются такой нестабильности, а наши друзья переживают за нас»,— заявил он, призвав все оппозиционные силы к «здравому компромиссу и конструктивному диалогу».

Говоря о внешней политике, Садыр Жапаров особо выделил роль России в урегулировании ситуации после октябрьских событий, когда оглашение результатов парламентских выборов привело к массовым протестам и параличу органов власти. Прозвучали также благодарственные слова в адрес Казахстана и Узбекистана за помощь в борьбе с коронавирусом.

Уже известно, что свой первый зарубежный визит Садыр Жапаров нанесет в Москву.

Дата официально не называется, но, по данным “Ъ”, он состоится в феврале. «Руководство России всегда по-доброму относилось к Киргизии, ее народу, вне зависимости от того, кто был у власти. И сегодня российские власти заинтересованы в углублении двусторонних связей. Насколько динамично будут развиваться наши отношения, во многом также зависит от позиции Садыра Жапарова, который получил большой кредит доверия на выборах. Более широкой и интенсивной интеграции по экономическим и гуманитарным вопросам требуют в первую очередь национальные интересы Киргизии»,— заявил “Ъ” экс-посол Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов.

После инаугурации Садыр Жапаров поехал в Дом правительства, где отныне будет располагаться его рабочий кабинет. «Белый дом», в котором трудились все его предшественники и который за последние 15 лет трижды брали штурмом, полностью отдан парламенту. Это решение вписывается в концепцию, согласно которой Киргизия из парламентской должна стать президентской республикой — таковы результаты референдума, который проводился одновременно с президентскими выборами 10 января.

По мнению Садыра Жапарова, идею парламентаризма в Киргизии поняли и претворили в жизнь неправильно: «Политику превратили в бизнес, а депутатские мандаты партии стали продавать за деньги».

В интервью “Ъ” (см. номер от 11 января) он обещал завершить трансформацию органов власти до 1 июня. За это время властям надо успеть провести еще один референдум (чтобы одобрить новый текст Конституции) и выборы в парламент.

Пока же в стране происходят громкие аресты, начавшиеся сразу после выборов. Одним из первых был взят под стражу экс-председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), бывший кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев. Военная прокуратура завела на него два уголовных дела: по подозрению в злоупотреблении должностным положением и коррупции при приобретении земельных участков в селе Кой-Таш. Напомним, что в этом же селе располагается резиденция осужденного на 11 лет экс-президента Алмазбека Атамбаева, ныне заключенного самой известной в Киргизии колонии №47.

Абдиль Сегизбаев был одним из доверенных соратников президента Атамбаева, а во время последней предвыборной кампании — одним из критиков Садыра Жапарова.

В заключении оказались и соратники экс-президента Сооронбая Жээнбекова. За день до инаугурации, 27 января, ГКНБ арестовал бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Как сообщили в ГКНБ, господин Абылгазиев в обход постановления правительства незаконно выделил канадской золотодобывающей компании ЗАО «Кумтор Голд компании» дополнительные территории, после чего общая площадь рудника увеличилась почти в два раза и составила 26,3 тыс. гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию.

Экс-премьера обвиняют также в неправомерном увеличении своих активов, покупке дорогостоящей недвижимости на территории Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей и строительстве многоквартирных элитных домов. Все эти незаконные активы оформлялись на подставных лиц.

«За коррупцию арестован уже третий премьер, и список элитных арестантов, похоже, неокончательный,— сказал “Ъ” завкафедрой международных отношений Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ) Зайнидин Курманов.— За два года премьерства Абылгазиев приобрел более ста дорогостоящих объектов. Все арестанты пытаются представить это как политические гонения. Политическая элита Киргизии встревожена происходящими арестами и, безусловно, попытается дать отпор Садыру Жапарову. Президент Киргизии — сугубо гражданский человек, но надо признать, что он действует по-военному жестко и бескомпромиссно».

«Новому правительству придется работать в авральном режиме»,— отметил в беседе с “Ъ” лидер партии «Чындык» («Правда») Куванычбек Кадыров.

По его подсчетам, в конце 2020 года дефицит бюджета перевалил за отметку 50 млрд сомов (около $625 млн), хотя по плану Минфина не должен был превысить 37 млрд сомов. Причинами стали пандемия коронавируса и октябрьские события, из-за которых многократно уменьшились таможенные и налоговые сборы. «В правительство должны прийти политики, не замешанные в коррупции и не склонные к ней, иначе народные протесты начнутся уже против избранной власти»,— заявил Куванычбек Кадыров.

Кабай Карабеков, Бишкек