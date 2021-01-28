МСП Банк выдал «АСавто» кредит на 10 млн рублей на покупку оборудования

«Дочка» корпорации МСП — МСП Банк открыл для набережночелнинской компании «АСавто» кредитную линию на 10 млн руб. для покупки оборудования для сервисного обслуживания грузовой техники. Об этом говорится в сообщении кредитного учреждение.

Отмечается, что финансирование было предоставлено по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с поручительством корпорации МСП.

ООО «АСавто» продает бортовые машины, седельные тягачи самосвалы, ломовозы, прицепы и другую технику на базе шасси КамАЗ. Кроме того, компания предоставляет доработку элементов машин и капремонт грузовиков КамАЗ, Урал и МАЗ. В ассортименте предприятия — более 200 опций услуг. За десять лет работы предприятие поставило свыше 1 тыс. машин.

"Ъ-Казань"