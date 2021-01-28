Марий Эл получила в собственность бывшую авиационную базу ФСБ

Авиационная база, которая ранее принадлежала ФСБ, передана в госсобственность Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что общая площадь участка составляет свыше 322 тыс. кв. м. Помимо земли Марий Эл получила еще 15 объектов недвижимого имущества. В данный момент идет работа по приему-передаче комплекса

«Нужно провести ревизию системы водоотведения и теплоснабжения. Корпуса должны быть восстановлены. В части дальнейшей эксплуатации жду предложений министра промышленности, экономического развития и торговли. Здесь, к примеру, можно создать Технопарк, который будет действовать в интересах республики», — сказал глава региона Александр Евстифеев.

"Ъ-Казань"