Фарид Мухаметшин выступил против ужесточения санкций за насилие в семье

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выступил против ужесточения санкций за домашнее насилие.

«Я как гражданин, как семьянин хочу сказать, что это очень сложный естественно-биологический комплекс психологических, духовных, семейных связей... И здесь только принятием ужесточающего закона, штрафом не решить»,— сказал он выступая на заседании экспертного совета при омбудсмене республики.

Вместо этого господин Мухаметшин предложил «продумать работу над духовностью». «На Западе сейчас различные браки начинает разрешать... Мужчина с мужчиной там. Не знаю, женщина с женщиной — уже разрешили или нет? У нас это не принято и на ум не приходит»,— добавил он.

По словам господина Мухаметшина, необходимо принять закон о «сохранении семейных традиций». «Это надо усилить в Республике Татарстан в том числе законодательно. И через это мы и сохраним эти семьи. И не надо будет принимать каких-то жестких санкционных мер»,— заключил он.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"