По факту пожара на пороховом заводе возбуждено уголовное дело

В СУ СКР по Пермскому краю после пожара на ФКП «Пермский пороховой завод» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, сегодня в результате пожара пострадали четыре сотрудника предприятия, один из которых оказался в реанимации. Как сообщает сайт управления, в настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъята интересующая следствие документация, видеозаписи камер наблюдения и иные следы и объекты, назначены необходимые судебные экспертизы. Допрошены свидетели.