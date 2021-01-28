В 2020 году «Свеза» получила в аренду лесные участки в Прикамье и Костромской области

В 2020 году группа «Свеза» получила в долгосрочную аренду три участка в Костромской области и Пермском крае общей площадью 184 тыс. га. В пресс-службе компании рассказали, что соглашения сроком на 49 лет заключены в рамках реализации приоритетных инвестпроектов (ПИП) по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В Пермском крае «Свеза» получила 65 тыс. га в Горнозаводском лесничестве и 75 тыс. га в Соликамском лесничестве. В Костромской области группа заключила с областным департаментом лесного хозяйства договор аренды лесного участка в Кологривском лесничестве. Площадь этого участка — 43,7 тыс. га.

Ежегодный объем заготовки древесины в Костромской области составит 172 тыс. куб. м, на двух участках в Пермском крае — 130 тыс. куб. м.

До 2020 года лесной фонд «Свезы» составлял 445,2 тыс. га в Пермском крае, Свердловской, Тюменской и Вологодской областях. К концу 2020 года лесной фонд «Свезы» увеличился более чем на треть — до 630 тыс. га.

На арендованных участках «Свезы» преобладают березовые насаждения. Непрофильные сортаменты от лесозаготовки — хвойный пиловочник и балансы будут реализованы крупным российским и иностранным лесоперерабатывающим компаниям.

Компания «Свеза» выпускает ежегодно около 1,4 млн куб. м продукции, включая фанеру и древесно-стружечные плиты. Изделия группы поставляются в 90 стран мира. Компания включает в себя ООО «Свеза-Лес» (поставщик) и комбинаты-производители товаров: в Санкт-Петербурге, Вологодской, Свердловской, Тюменской, Костромской (два комбината) областях, а также в Пермском крае (в 2006 году в состав «Свезы» вошел Пермский фанерный комбинат).