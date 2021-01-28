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Прокуратура оспорила размер компенсации бывшему губернатору Новосибирской области

Прокуратура обжаловала размер компенсации, которую суд обязал выплатить бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко. Об этом “Ъ” рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова. В декабре 2020 года Железнодорожный райсуд Новосибирска взыскал с Минфина РФ в пользу экс-главы региона 5,7 млн руб.— сумму, которую чиновник потратил на адвокатов.

Иск, который Василий Юрченко предъявил госказне, был связан с уголовным делом о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Бывший губернатор проходил по нему в качестве подозреваемого. По данным следствия, в 2012 году распоряжением Василия Юрченко участок площадью 17,7 тыс. га, относящийся к землям обороны и используемый в качестве полигона для испытаний снарядов к реактивным системам залпового огня «Град» и «Ураган», был переведен в категорию сельхозназначения. В феврале 2017 года, спустя два с половиной года следствия, дело было закрыто с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Василий Юрченко предъявил Минфину иск, потребовав возместить ему расходы на адвокатов. Услуги двух столичных защитников — Игоря Шурпика и Алексея Болгарина — обошлись ему более чем в 5,5 млн руб.

В мае 2020 года Железнодорожный суд удовлетворил исковые требования бывшего чиновника частично, посчитав сумму 212 тыс. руб. для бывшего губернатора достаточной. Василию Юрченко удалось добиться отмены этого решения и нового рассмотрения иска.

Отметим, что по второму уголовному делу — о превышении должностных полномочий при продаже земельного участка в самом центре Новосибирска — Василий Юрченко все-таки был признан виновным и осужден. В октябре 2017 года Центральный райсуд приговорил его к трем годам условно. В октябре прошлого года закончился назначенный экс-губернатору испытательный срок.

Константин Воронов, Новосибирск


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