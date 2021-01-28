На Ямале к 2022 году построят логистический хаб

Компания «Эксклюзив партнер» создаст в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) логистический хаб стоимостью свыше 22 млн руб., сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. К 2022 году на территории Ноябрьска планируется построить два крытых склада площадью 1,5 и 500 кв. м для хранения и сортировки грузов, проложить две железнодорожные ветки протяженностью 250 и 300 м для погрузо-разгрузочных работ, создать 28 рабочих мест.

«Эксклюзив партнер» заключил с департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО договор аренды участка на 49 лет под создание многофункциональной производственной площадки по организации погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов. Сопровождение инвестиционного проекта ведет агентство ЯНАО «Мой бизнес» и управление экономики администрации Ноябрьска.

ООО «Эксклюзив Партнер» обладает статусом резидента Арктической зоны. Этот статус позволяет воспользоваться рядом налоговых и административных преференций: ставка налога на прибыль в федеральный бюджет до 2030 года — 0%, субсидирование страховых взносов для новых рабочих мест, льготы по налогу на имущество, УСН и земельному налогу, а также в зоне будет применяться процедура свободной таможенной зоны. Проверки в отношении таких фирм будут проводиться только по согласованию с Минвостокразвития России.

Арктическая зона РФ — сухопутные территории субъектов Российской Федерации, объединенные в экономическую зону. К сухопутным территориям Арктической зоны относятся: Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также части Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области. Предполагается, что Арктический макрорегион станет крупнейшей экономической зоной РФ (почти 5 млн кв. км).

Ирина Пичурина