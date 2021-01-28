Axiom Space назвала имена первых туристов на МКС

Американская компания Axiom Space раскрыла имена первых космических туристов, которые в январе 2022 года отправятся на Международную космическую станцию. На МКС их доставит космический корабль Crew Dragon от SpaceX Илона Маска.

Командиром экипажа станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, трижды бывавший на МКС. Сейчас он занимает должность вице-президента Axiom Space. Первыми же туристами станут американский инвестор и предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Команда проведет на станции восемь дней.

Кирилл Сарханянц