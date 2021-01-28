«Россети Тюмень» начнут контролировать энергоснабжение через мобильное приложение

Компания «Россети Тюмень» приступила к внедрению цифровой системы оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов с использованием приложения для телефонов, сообщила пресс-служба АО «Россети Тюмень».

По данным компании, от ответственного сотрудника требуется зарегистрировать событие на своем смартфоне через приложение «Мобильный мониторинг», при необходимости добавить фото- и видеоматериалы и отправить дополнительные сведения в мессенджер, после чего диспетчер в течение 10 секунд направит сообщение в соответствующий район электрических сетей для оперативного реагирования, а также в ситуационно-аналитический центр. Все работы будут контролироваться в автоматическом режиме.

Инструмент позволит в режиме реального времени вести контроль энергоснабжения объектов, находящихся в зоне ответственности организаций, наблюдаемость которых затруднена — например, стационары с больными COVID-19 и избирательные участки в дни голосования. «Техническое решение было дважды апробированов 2020 году: в период подготовки и проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ и в Единый день голосования. Результат апробации показал, что это удобное и эффективное решение по обеспечению сквозного мониторинга»,— сообщил начальник департамента корпоративных и технологических АСУ «Россети Тюмень» Дмитрий Дружинин.

В первой половине 2021 года система оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов будет внедрена еще в трех ДЗО ПАО «Россети». Компания планирует распространить данную практику на все распределительные сетевые компаний группы. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ.

Ирина Пичурина