Власти Татарстана не намерены отговаривать молодежь от участия в протестах

Власти Татарстана не будут отговаривать молодежь от участия в несанкционированных протестных акциях. «Я не знаю, кто кого и где отговаривал, как подобное происходило. Это не наша работа совершенно, мы такого не делаем. Наверное, надо спросить у тех, кто работает с молодежью»,— сказала пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова.

Она добавила, что борьбу с нарушителями закона ведут правоохранительные органы. При этом госпожа Галимова отказалась оценивать обоснованность массовых задержаний после акции 23 января в поддержку Алексея Навального в Казани (по ее итогам были накалены более 200 участников). «Давать оценку действиям полиции — не наша прерогатива»,— закончила пресс-секретарь.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"