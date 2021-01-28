В Татарстане число выданных ипотек за год выросло на 31%

Банки Татарстана выдали в 2020 году 59,7 тыс. ипотечных кредитов, что на 31% больше, чем за год до этого. Исследование провели специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Татарстан занял шестое место среди регионов РФ с наибольшим числом ипотечных кредитов. Лидером стала Москва с 119,3 тыс. ипотек. Второе место заняло Подмосковье (95,6 тыс. кредитов). Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (77 тыс.).

Всего в России банки выдали в 2020 году 1,67 млн ипотечных кредитов, что на 38%больше, чем в предыдущем году. Это абсолютный рекорд по количеству выданных за год ипотечных кредитов, отметили в ОКБ.

"Ъ-Казань"