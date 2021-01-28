Омбудсмен Петербурга считает задержание журналистов на акции протеста неприемлемым

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов заявил о воспрепятствовании профессиональной деятельности 16 журналистам до и во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

В аппарат омбудсмена поступили как отдельные обращения, так и от Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Александр Шишлов назвал неприемлемой ситуацию с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности представителей СМИ. Для исключения подобных случаев господин Шишлов предложил провести встречу представителей руководства ГУ МВД и Союза журналистов.

Кроме того, в аппарате омбудсмена заявили о жалобах на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции и нарушении сроков задержания. Проводятся проверки по обращениям гражданина, которому при задержании сломали руку (пострадавший сообщил, что в момент задержания вместе с семьей возвращался из гостей), и матери несовершеннолетней Ш., задержанной с применением силы и электрошокера.

Подробнее об акции протеста — в материале “Ъ-СПб” «"Аквадискотека" на Невском проспекте».