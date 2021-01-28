Владельцы сети ТРЦ «Красная площадь» вошли в рейтинг «королей недвижимости»

ООО «Рамо-М», зарегистрированное в Краснодарском крае, заняло 27-е место в рейтинге крупнейших рантье России, составленном Forbes.

Компания вошла в рейтинге впервые. Ей принадлежит сеть торгово-развлекательных центров «Красная площадь», расположенных в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Анапе и Армавире. Крупнейшим объектом ООО «Рамо-М» Forbes указал ТРЦ «Красная площадь», расположенный в Краснодаре. Его площадь составляет 180 тыс. кв.м. Общая торговая площадь всех объектов составляет 281,3 тыс. кв.м. Кроме того, имеет доход от гостиниц общими фондом 102 номер. В целом, доход от аренды компании «РАМО-М» Forbes оценил в 65 млн долларов.

По данным составителей рейтинга, сотрудниками холдинга «РАМО-М» являются более 1000 человек. В настоящее время компания ведет работы по возведению курортного комплекса Costa Rusa на Черноморском побережье в Туапсинском районе.

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рамо-М» зарегистрировано в 1995 году. До 2010 года компания называлась ОАО «Краснодарское военно-энергетическое предприятие». Размер уставного капитала составляет 24,3 млн руб. Выручка в 2019 году составила 2,51 млрд руб., чистая прибыль – 688,3 млн руб. Крупнейшие владельцы – Валерий Сагитов (11,85%), Сергей Айтджанов и Андрей Виноградов (по 11,83%).

Также в рейтинг вошла компания «Ташир» Самвела Карапетяна, которая к Олимпиаде-2014 занималась реконструкцией пассажирского порта Сочи, строила новый морской вокзал, а также торговый центр «Гранд-Марина». «Ташир» занял в рейтинге второе место, его общий доход от аренды оценивается в 585 млн долларов.

Кроме того, участником рейтинга стало ООО «ТПС Недвижимость», которому принадлежит ТРЦ «МореМолл» в Сочи (169 тыс. кв.м). Компания, которой владеют Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько и Лилия Ротенберг заняла 18-е место, ее доход от аренды оценивается в 95 млн долларов. Помимо этого, 19-е место занял холдинг «Синдика», принадлежащий сенатору от Кабадино-Балкарии Арсену Канокову. Один из его крупнейших объектов – отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa в Сочи (508 номеров). Доход холдинга от аренды также оценивается в 95 млн долларов.

Лидером рейтинга стало московская компания «Киевская площадь» Зараха Алиева и Года Нисанова. Общая торговая площадь, принадлежащая ей, оценивается в 1,4 млн кв.м, офисная – в 69,3 тыс., складская – в 348 тыс., гостиничная – в 1445 номеров. Доход от аренды составляет 1,28 млрд долларов в год. Крупнейшие объекты – московские ТРЦ «Фуд Сити» (930 тыс. кв. м) и «Европейский» (180 тыс. кв. м).

Алексей Белянин