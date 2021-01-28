Глава Тамбовской области планирует привиться от COVID-19

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин планирует «в ближайшее время» сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил журналистам в ходе сегодняшней пресс-конференции. «Никого не хочу заставлять, но сам считаю, что делать прививку нужно обязательно»,— подчеркнул господин Никитин.

Добровольная массова вакцинация от COVID-19 d Тамбовской области стартовала 13 января. Вакцинация осуществляется вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Препарат состоит из двух компонентов, второй компонент вводится через 21 день после первого.

Подробнее о старте вакцинации от коронавируса в макрорегионе — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Андрей Цветков