Одна из крупнейших парфюмерных сетей Европы Douglas закрывает 20% магазинов

Douglas — одна из крупнейших сетей парфюмерных магазинов в Европе со штаб-квартирой в Германии — объявила в четверг о закрытии 500 точек. Это чуть менее 20% от всей филиальной сети Douglas, в которую входит около 2400 магазинов в 26 странах Европы. Об этом компания объявила в четверг при публикации финансовой отчетности (.pdf) за 2019/2020 финансовый год, завершившийся в конце сентября.

Выручка Douglas за год снизилась на 6,4% до €3,2 млрд, чистый убыток компании за этот период составил €478 млн против чистой прибыли €17 млн годом ранее. Как и в случае со многими другими компаниями, если продажи физических магазинов Douglas в прошлом году упали — на 15,8% до €2,4 млрд, то онлайн-продажи, напротив, существенно выросли — на 40,6% до €822 млн.

По словам генерального директора Douglas Тины Мюллер, закрытие части магазинов — «логичное следствие тенденции на распространение онлайн-торговли». Магазины должны быть закрыты к осени 2022 года. Около 60 магазинов Douglas будет закрыто в Германии (из 430 существующих сейчас), сильнее всего закрытие точек затронет страны Южной Европы, более детальная информация об этом пока не сообщается.

О закрытии одного из старейших универмагов в мире читайте в материале “Ъ” «Debenhams не пережил пандемии».

Яна Рождественская