На Ямале будут судить женщину, несколько лет истязавшую приемных детей

СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) завершил расследование уголовного дела жительницы села Газ-Сале Тазовского района, сообщила пресс-служба СКР по региону. Она обвиняется в истязании двух и более несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (п. А, Г, ч. 2, ст. 117, ст. 156 УК РФ). Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки. По версии следствия, 43-летняя женщина в течение нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых приемных детей 2010, 2013 и 2014 годов рождения. Следствие установило, что она грубо обращалась с детьми, систематически оскорбляя их и применяя насильственные действия. «Под опекой обвиняемой дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития»,— говорится в сообщении СКР.

Установив обстоятельства уголовного дела, следствие внесло представление администрации Тазовского района. В результате за выявленные нарушения законодательства в сфере соблюдения прав детей-сирот к дисциплинарной ответственности привлекли 16 должностных лиц. Помимо этого, следователи расследуют уголовное дело о халатности (ст.293 УК РФ). Дети устроены в специальное учреждение.

Михаил Мананников