Чистая прибыль банков в 2020 году снизилась незначительно

В прошлом году, по данным ЦБ, российские банки активно кредитовали граждан и компании, в результате ипотечный портфель и кредиты МСП показали рекордный рост. А благодаря снижению ставок по привлеченным средствам прибыль банков лишь немного не дотянула до рекордного результата 2019 года.

По оценке Банка России, минувший год для банковской системы был довольно успешным, несмотря на пандемию коронавируса. Из доклада ЦБ о развитии банковского сектора в 2020 году следует, что чистая прибыль российских банков в декабре составила 159 млрд руб., а целом по прошлом году — 1,6 трлн руб. В 2019 году, когда был установлен рекорд по этому показателю, прибыль банков составила 1,7 трлн руб. «Банки показали хорошую прибыль, несмотря на обстоятельства. Конечно, она распределена неравномерно по системе, но тем не менее доля прибыльных банков подавляющая»,— сообщил директор департамента банковского надзора ЦБ Александр Данилов. Стоит отметить, что количество убыточных банков в 2020 году выросло по сравнению с 2019 годом на 7 единиц, но, по словам Александра Данилова, убытки показали «очень маленькие банки».

Заметную роль в формировании прибыли сыграло кредитование, в том числе и за счет государственных льготных программ. Так, ипотека за год выросла на 24,8%, тогда как в 2019 году ее рост составил только 20,4%. Кредиты малому и среднему бизнесу росли почти вдвое быстрее, чем в 2019 году,— 20,2% против 11,9%. Портфель кредитов юрлицам увеличился на 8,8% против 5,1% годом ранее. И хотя потребительские кредиты показали худший результат с 2017 года, но все же это был рост на 9,2%. «По сути, банки помогли сами себе: они, с одной стороны, помогли заемщикам, активно кредитуя их в период пандемии, но, с другой стороны, смогли также на этом заработать»,— заявил Александр Данилов.

Существенно повлияло на прибыльность банков и падение ставок по привлеченным средствам, которые на конец года составили 4,2% годовых для физических лиц и 4,5% годовых для юридических лиц. В результате объем вкладов граждан за год вырос на 4,2% против 9,7% годом ранее. При этом существенный рост показали средства физических лиц на брокерских и эскроу-счетах, не приносящих дохода. Средства юрлиц в банках увеличились на 15,9% против 7% в 2019 году. Более того, это самый большой рост за последние семь лет.

Максим Буйлов