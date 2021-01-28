Сергей Егоров стал новым прокурором Зеленодольска

Старший советник юстиции Сергей Егоров назначен новым прокурором Зеленодольска. Приказ об этом подписал генпрокурор страны Игорь Краснов.

Господин Егоров ранее был городским прокурором Чистополя. Он сменил на своем посту Анатолия Трифонова, который возглавил один из отделов в аппарате прокуратуры Татарстана.

Сергей Егоров родился 1 апреля 1965 года в селе Шеланга Верхнеуслонского района РТ. В 1990-м окончил Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина. В том же году он начал трудиться в органах прокуратуры. С 2007 по 2009 годы он был старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами региона и органами местного управления. Пост прокурора Чистополя господин Егоров занимал с 2015 года.

"Ъ-Казань"