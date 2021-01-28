В Татарстане у 83 человек за сутки выявили коронавирус

Еще у 83 человек в Татарстане выявили коронавирус. Три случая заражения оказались завозными, остальные — контактными. 26 человек доставлены в больницы, 57 лечатся на дому. Об этом сообщает штаб по борьбе с вирусом.

Среди заболевших — двое несовершеннолетних и 38 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 42 новых случая, в Набережных Челнах — семь, в Пестречинском районе — четыре, в Буинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Нижнекамском — по три, в Арском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Кайбицком, Нурлатском — по два, в Алексеевском, Альметьевском, Апастовском, Лаишевоском, Тетюшском и Тукаевском — по одному.

«На 28 января в Татарстане зарегистрирован 15 790 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 12 234, в том числе 96 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Всего с начала пандемии в Татарстане скончались 252 человека.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"