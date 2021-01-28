В Татарстане инфляция в декабре выросла до 4,8%

Инфляция в Татарстане по итогам декабря 2020 года составила 4,8%, что на 0,6% больше, чем в ноябре. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Уровень инфляции в Татарстане оказался ниже среднего по России (4,9%) и в ПФО (5,3%). «Ускорение инфляции связано с действием временных факторов федерального характера: снижением урожая ряда сельскохозяйственных культур, ростом цен на продовольствие на мировых рынках и ослаблением рубля», — отметили в ведомстве.

Цены на продукты в Татарстане по итогам декабря выросли на 2,15%, стоимость непродовольственные товары увеличилась на 0,44%.

"Ъ-Казань"