В Татарстане сохраняется угроза терактов — глава МВД по региону

В Татарстане в 2020 году возбудили 64 уголовных дела по преступлениям террористического характера и еще 24 по экстремизму. Об этом сообщил глава МВД по республике Артем Хохорин.

В частности, отметил он, была пресечена деятельность в республике запрещенного террористического объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра», члены которого вербовали жителей Татарстана для участия в незаконных вооруженных формированиях. Также к ответственности привлеки руководителей запрещенных в РФ организации «Хизб ут-Тахрир», организации «Нурлжулар», представителей «Свидетелей Иеговы» и сторонников движения по возрождению СССР.

Вместе с тем господин Хохорин подчеркнул, что в Татарстане «сохраняется угроза террористических и экстремистских проявлений». Он вспомнил теракт в Кукморе, в результате которого был застрелен подозреваемый подросток. «Мы не можем со стопроцентной уверенностью исключить повторения подобных проявлений со стороны лиц, которые ранее в поле зрения не попадали»,— заключил министр.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"