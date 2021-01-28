В правительстве Кузбасса создадут отдельную должность председателя

Законодательное собрание Кемеровской области приняло в первом чтении проект регионального закона «О внесении поправок в устав Кемеровской области — Кузбасса». Они предусматривают учреждение новой государственной должности — председателя правительства региона. Представившая их начальник правового управления администрации облправительства Наталья Корелина сообщила, что проект закона внес на рассмотрение парламентариев губернатора Кузбасса Сергей Цивилев, разработчиком выступила администрация правительства.

По ее словам, предложенные поправки направлены на реформирование органов исполнительной власти региона. Федеральным законодательством допускается как совмещение в одной должности функций высшего должностного лица региона и руководителя высшего исполнительного органа региона, так и раздельное осуществление этих функций. В Кузбассе сейчас действует первый вариант. Предложенные губернатором поправки предполагают введение отдельной должности первого заместителя губернатора Кузбасса — председателя правительства региона. Аналогичное разделение, пояснила г-жа Корелина, установлено в 26 субъектах РФ, в том числе, в пяти из них (Красноярский край, Иркутская, Архангельская, Вологодская и Тульская области) они совмещены с функцией заместителя высшего должностного лица региона.

В то же время «для обеспечения стабильности деятельности правительства Кузбасса и сохранения за губернатором руководящей роли в координации этой деятельности за ним предложено сохранить ряд ключевых функций, связанных с организацией работы правительства», добавила начальник правового управления. Помимо введения должности председателя правительства предложенные поправки вносят также изменения в перечень государственных должностей региона — министр финансов становится также первым заместителем председателя правительства и учреждается также должность «заместитель председателя правительства».

Председатель комитета Заксобрания по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Алексей Зеленин сообщил, что на заседании комитета проект был рассмотрен и одобрен, рекомендован к принятию депутатами кузбасского парламента. По его словам, поправки, изменяющие структуру правительства Кузбасса, направлены на повышение эффективности его работы и усиление ответственности за принимаемые решения.

Сейчас первым заместителем губернатора Кузбасса является Вячеслав Телегин, заместителем губернатора — министром финансов региона — Игорь Малахов.

Игорь Лавренков, Кемерово