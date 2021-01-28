Комздрав Ленобласти: ситуация с коронавирусом улучшается

Распространение коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области постепенно замедляется. Об этом сегодня сообщил председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин во время заседания правительства.

«Ситуация с распространением коронавируса в Ленобласти медленно, но верно улучшается. Всю прошлую неделю количество выписываемых было либо равно, либо немного превышало количество поступающих. На этой неделе мы видим существенный тренд роста числа выписываемых по отношению к госпитализируемым. Так, за прошедшие сутки поступило 120 человек, а выписано 210 пациентов»,— заявил господин Вылегжанин.

Он добавил, что сейчас лечение больных с коронавирусом насчитывается 3157 коек, 1863 из которых – заняты. В связи с тем что распространение инфекции в Ленобласти замедлилось, регион сокращает количество ковидных коек.

В общую систему здравоохранения уже возвращены 300 коек, в ближайшие дни вернется еще столько же, продолжает глава комздрава. На следующей неделе перепрофилировать обратно планируется еще 250 коек, добавил он.

Ольга Кантемирова