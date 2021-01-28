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За протестами в Татарстане стоят «деструктивные силы» — Рустам Минниханов

Президент Татарстана Рустам Минниханов отреагировал на проведение в республике несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Мы видим, что наши коллеги, представляющие деструктивные силы, пытаются воспользоваться любым моментом»,— сказал он на заседании коллегии МВД по Татарстану, пояснив, что речь идет о событиях «на прошлой неделе» (23 января только в Казани на улицы вышли несколько тысяч человек).

Господин Минниханов считает, что такие акции связаны в том числе с подготовкой к предстоящими осенью выборами в Госдуму. Он подчеркнул, что «деструктивные силы» используют «запрещенные приемы», поскольку привлекают подростков и молодежь. По его словам, власти должны обеспечить «правопорядок и соблюдение законных интересов граждан».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"


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