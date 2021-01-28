Свердловские власти начнут восстановление трех памятников культуры в Ирбите

В этом году власти Свердловской области начнут в Ирбите восстановление еще трех домов, которые являются объектами культурного наследия (ОКН). Как сообщили в департаменте информационной политики региона, на ремонтные работы из областного бюджета будет выделено 68 млн руб.

«В процессе реконструкции на домах восстанавливаются фасады и кровли, в квартиры жителей проводятся отсутствовавшие ранее системы тепло- и водоснабжения. В ходе работ проводится благоустройство придомовых территорий»,— пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По данным администрации Ирбита, на территории муниципалитета расположено 84 объекта культурного наследия, 26 из которых являются жилыми домами. С 2017 года в городе ведутся работы по восстановлению памятников культуры за счет областного бюджета. «За это время проектно-сметная документация разработана по 14 объектам. На шести из них строительные работы уже полностью завершены, на двух продолжаются»,— отметил господин Смирнов. Всего на ремонтно-восстановительные работы было потрачено 139 млн руб.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, всего на в Свердловской области в капремонте нуждаются более 200 домов-памятников. По данным свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, такие дома есть в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Ирбите, Каменске-Уральском, Полевском, Камышлове, самое тяжелое состояние зданий в Верхотурье.