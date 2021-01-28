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Глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Глава Железнодорожного района Екатеринбурга подал в отставку

Глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин подал заявление об уходе в отставку. Информацию об этом подтвердили в районной администрации. Там уточнили, что господин Курочкин ушел по собственному желанию. Причины такого решения неизвестны. «Назначить исполняющего обязанности главы района должны сегодня на большом совещании в 14:00»,— уточнили в администрации района.

Андрей Курочкин начал работать в органах местного самоуправления в 2002 году. До 2005 году был председателем комитета по потребительскому рынку Железнодорожного района. С 2005 по 2012 годы занимал должность заместителя главы района по вопросам потребительского рынка, а с 2012 по 2016 годы — по вопросам жилищного и коммунального хозяйства. На пост главы Железнодорожного района господин Курочкин был назначен в ноябре 2016 года.

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