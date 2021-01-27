Опубликовано еще одно расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel об отравлениях

Издание The Insider опубликовало в среду 27 января расследование нескольких эпизодов, в которых, как считают авторы, смерть нескольких российских граждан была связана с деятельностью «команды отравителей» из российских спецслужб. Как и расследование предполагаемого отравления Алексея Навального в августе 2020 года, новый доклад подготовлен The Insider совместно с Bellingcat при участии Der Spiegel.

Авторы расследования утверждают, что жертвами отравителей стали, в частности, журналист и правозащитник из Кабардино-Балкарии Тимур Куашев (найден мертвым на окраине Нальчика 1 августа 2014 года), активист лезгинского общественного движения «Саадвал» Руслан Магомедрагимов (найден мертвым в своей машине 24 марта 2015 года в Каспийске, Дагестан, официальная причина смерти – удушье), а также лидер движения «Новая Россия» и советник Сергея Миронова Никита Исаев (умер 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва, официальная причина смерти – сердечный приступ). Авторы расследования предполагают, что несмотря на различия жертв, мотивов и способов убийства во всех случаях действовала «более менее постоянная команда исполнителей», в которую входят «сотрудники НИИ-2 и Службы по защите конституционного строя ФСБ». Как и при расследовании предполагаемого отравления Алексея Навального, авторы ссылаются на данные об авиаперелетах и использовании мобильных телефонов, из которых следует, что передвижения «команды исполнителей» совпадали с местами пребывания жертв.

Расследователи предполагают, что участники команды могли быть причастны к спецоперации по ликвидации главы запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова (умер 7 сентября 2013 года, считается, что в результате отравления сильнодействующим ядом). Двое участников названной авторами группы были в это время на юге России, в Краснодаре и Махачкале, хотя это «могло быть и простым совпадением». В эпизодах с Тимуром Куашевым, Русланом Магомедрагимов и Никитой Исаевым расследователи случайные совпадения исключают, но при этом признают, что в случае с поездкой господина Исаева в Тамбов они располагают лишь метаданными телефона одного из участников группы, которые показывают, что тот был в городе одновременно с политиком. Авторы также отмечают, что у них нет версий мотива насильственной ликвидации Никиты Исаева, который не вел никакой оппозиционной общественной деятельности.

О расследовании Bellingcat предполагаемого отравления Алексея Навального — в материале “Ъ” «Сам себе спецслужбер».