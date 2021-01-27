В пермском аэропорту объяснили, почему продолжают использовать автобусы вместо телетрапов

В международном аэропорту «Пермь» дали разъяснения по работе телескопических трапов. Ранее от пассажиров поступило большое количество обращений, что, несмотря на заработавшие телетрапы, их продолжают перевозить на автобусах.

В пресс-службе Большого Савино пояснили, что автобусы продолжают работу наряду с телетрапами, поскольку также являются частью аэропортовои инфраструктуры, и это обычная практика для любого аэропорта мира, где есть телетрапы. Также в аэропорту сообщили, что в связи с производственными мощностями невозможно подсоединять к «рукавам» каждыи самолет, особенно утром, когда задеиствовано максимальное количество стоянок воздушных судов. Кроме того, есть небольшие самолеты, у которых технически нет возможности использовать телетрапы, например, суда ATR и CRJ.

Еще одна причина — если самолет прилетает, а следующий его вылет по расписанию только через несколько часов, то подсоединять воздушное судно к телетрапу нецелесообразно, и в этом случае пассажиров от трапа доставляют на автобусах в аэровокзал. Если время между реисами оптимально, используется телетрап.

«В связи со сложными технологическими процессами и нюансами обслуживания воздушных судов, службы аэропорта в каждом отдельном случае принимают оптимальное решение по использованию телетрапов или автобусов для доставки пассажиров», — резюмировали в аэропорту.

Напомним, телескопические трапы в пермском аэропорту были смонтированы в начале сентября 2020 года в рамках проекта реконструкции инженерных сооружений Большого Савино. Планировалось, что уже в середине сентября они будут введены в эксплуатацию, однако в итоге их запуск состоялся 15 января текущего года. Всего в Большом Савино работает пять телетрапов.